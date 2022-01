Marocchi: “Milan, pressione non è solo su Inter. Anche se la squadra di Inzaghi…”

Il commentatore di Skysport ha parlato della lotta scudetto e di come i rossoneri si siano guadagnati sul campo la tensione dell'essere favoriti

«Stavamo esagerando con i complimenti al Milan, ma è la realtà. Pioli ha tentato a riportare i rossoneri ad un anno fa, erano primi in classifica. E non si è detto favorito. Dopo un anno solare a fare così tante belle prestazioni è giusto che i rossoneri vivano quella sana tensione di essere favoriti anche loro insieme all'Inter che rimane un po' più forte probabilmente. Ma quella tensione il Milan se l'è guadagnata sul campo. Ogni volta che pareggeranno dovranno essere arrabbiati, se perderanno super arrabbiati e se non dovessero vincere lo scudetto non devono parlare di assestamento ma di occasione sprecata. Perché è bello arrivare ad essere così. E poi può succedere comunque che non lo vinci, certamente».