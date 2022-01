Marocchino la spara: “Dybala all’Inter? Bene, allora loro ci diano Barella”

La notizia delle ultime ore è il presunto interessamento dell'Inter nei confronti di Paulo Dybala: la proposta fantasiosa di Marocchino

La notizia delle ultime ore è il presunto interessamento dell'Inter nei confronti di Paulo Dybala, che a fine stagione si libererà a parametro zero dalla Juventus. Ne ha parlato una bandiera juventina come Domenico Marocchino, che ha proposto un'ipotesi di mercato alquanto fantasiosa:

"Un conto sono le dichiarazioni, altro discorso ciò che si dice in una stanza. Ci sono strategie, la società deve fare i suoi conti, la capisco. Si è esposta molto e deve stare attenta per non creare voragini, buchi difficili da sistemare. E i giocatori ormai hanno il coltello dalla parte del manico. Spero siano schermaglie".