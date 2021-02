Marocchino: “Juventus? La rosa di oggi ha lo stesso limite di Inter e Milan”

Il confronto tra le rose delle tre big del nostro calcio da parte dell'ex centrocampista bianconero

Domenico Marocchino, ex calciatore della Juventus, ha parlato della squadra di Andrea Pirlo ai microfoni di TMW. Queste le sue considerazioni sulla rosa bianconera: "La Juve ha due lacune pesanti. Non ha un centravanti di stazza, che tiri su la squadra. E poi non ha un play in mezzo al campo. C'erano Pjanic, Khedira e Matuidi, oggi ci sono giocatori che non hanno certe caratteristiche. Manca un punto di riferimento lì in mezzo. Ma è un limite delle squadre italiane, come Inter e Milan".