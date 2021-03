Braccio di ferro Marocco-Inter: il ct Halilhodzic contatta direttamente Hakimi

Il commissario tecnico della Nazionale africana non vuole rinunciare all'esterno nerazzurro per i prossimi impegni

Vahid Halilhodzic, ct della Nazionale marocchina, è alle prese con le convocazioni per le prossime gare di qualificazione alla Coppa d'Africa contro Mauritania e Burundi: il Marocco è in testa al suo gruppo con 10 punti e ha bisogno di un punto per assicurarsi la certezza matematica del passaggio alla fase finale, e a tal proposito il commissario tecnico ha intensificato i contatti con i migliori calciatori marocchini militanti in Europa.

Secondo il portale kooora.com tra questi ci sarebbero anche Achraf Hakimi dell'Inter e Sofiane Amrabat della Fiorentina, per i quali sono forti le resistenze dei rispettivi club, che non vorrebbero che i loro giocatori viaggiassero in tempi di grande paura di contagi. L'esterno nerazzurro, in particolare, sarebbe considerato fondamentale per la Nazionale maghrebina, e Halilhodzic non vorrebbe farne a meno.