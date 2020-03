EDICOLA / CdS: Ripresa il 3 maggio? Sui tempi di preparazione scontro Lotito-Marotta

“Nelle tasche dei campioni“. Il titolo principale del Corriere dello Sport si riferisce alla questione delle perdite in Serie A dopo che sono state rinviate le partite per il coronavirus. Anche Gravina ha spiegato che la decurtazione degli stipendi non è un tabù. “I club litigano sulla ripresa degli allenamenti e chiedono ai calciatori il taglio degli stipendi”, continua il CdS. Si parla della ripresa il 3 maggio e si litiga sul ritorno nei centri sportivi: “Scontro tra Lotito e Marotta sui tempi della preparazione”. La Lega media: sedute dal tre aprile. Il giornale sportivo parla anche di Atalanta-Valencia dal punto di vista di un immunologo: “Atalanta-Valencia è la partita zero che spiega i tanti malati e i morti di Bergamo. Il contagio è esploso a San Siro”.