Inter, Marotta a cena con Carnevali: no comment assoluto alle domande su Vidal

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta e quello del Sassuolo Giovanni Carnevali a cena nel centro di Milano. I due dirigenti sono stati intercettati da Sportitalia, che ha provato a chiedere all’ad del club di Viale della Liberazione di Arturo Vidal, promesso sposo dei nerazzurri e in attesa del via libera definitivo del Barcellona prima di sbarcare in Italia.

Nessuna risposta da parte di Beppe Marotta, che in pochi minuti si è allontano dal luogo della cena glissando le domande dei cronisti presenti.