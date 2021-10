Marotta, rapporto intatto con Cherubini: il doppio retroscena su Salah e De Bruyne

Inter-Juventus è anche Marotta-Cherubini, una sfida a distanza che però non intacca i rapporti personali: ecco perché

La storia inizia nel 2012 quando Paratici consiglia alla Juventus l'allora ds del Foligno, Cherubini, il cui feeling con Marotta è immediato anche per la propensione, di entrambi, alla diplomazia. "Nel 2013 l’emergente dirigente umbro si fa subito notare per due segnalazioni da tenere a mente. Quando si mette in viaggio per Basilea e prova a bloccare l’allora sconosciuto Momo Salah. Oppure con la missione a Brema per anticipare la concorrenza su Kevin De Bruyne, in forza al Werder. Non se ne fa nulla perché i vertici del club decidono di investire su giocatori più pronti in quel momento, ma la sua ascesa in società diviene progressiva, proprio con la benedizione di Beppe", racconta la Rosea.