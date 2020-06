Beppe Marotta non ha mai nascosto la grande stima nei confronti di Paulo Dybala. Nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’amministratore delegato dell’Inter ha confessato di aver valutato seriamente la possibilità di portarlo in nerazzurro: “È uno dei più grandi talenti. L’anno scorso c’erano sensazioni per poterci arrivare. Oggi è proiettato a diventare un grande leader della Juve“.