Marotta: “Eriksen? Il regalo più bello è averlo ritrovato. Ora aspettiamo l’evoluzione della situazione”

Le parole dell’amministratore delegato nerazzurro all’evento di Trento organizzato dalla Gazzetta dello Sport

Nel corso dell’evento di questa sera a Trento, Beppe Marotta ha parlato anche di quanto accaduto a Christian Eriksen questa estate. Ecco le parole dell’amministratore delegato nerazzurro, raccolte da Fcinter1908.it: "Sicuramente è stato un momento drammatico, passare dalla gioia per la bella partita al dramma di una persona che conosci e che ha rischiato di morire, sopratutto per la distanza. Siamo stati tempestivi, il dottor Volpi si è subito messo in contatto con i medici in campo ed è riuscito ad avere una prima diagnosi. Non era facile poter diagnosticare una situazione del genere, ancora oggi non lo è. La cosa bella è che il calciatore ha dato segnali di risveglio. Il vuoto nel club è sicuramente di importanza molto relativa. La cosa più bella è quella di poterlo avere ancora tra noi, come ragazzo che continua a vivere e coglie gli aspetti belli della vita. Ora aspettiamo un po’ l’evolversi della situazione, i medici sono in contatto e al momento opportuno valuteranno il futuro del ragazzo. Il regalo più bello è che abbiamo ritrovato un ragazzo al quale la vita continuerà a dare tante soddisfazioni".