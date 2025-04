Inter in corsa per tutto

"Noi siamo contenti di essere presenti al momento giusto nelle varie competizioni, questo miravamo a raggiungerlo e lo abbiamo raggiunto. Abbiamo l'obbligo di credere fino in fondo. Ci terrei a dire che abbiamo vinto a monaco ma non abbiamo vinto nulla. La mia esperienza mi insegna che tutti i risultati possono essere stravolti. Dobbiamo avere la stessa determinazione, la vittoria è stata meritata con la consapevolezza di voler vincere. Allenatori e giocatori erano scesi in campo con l'intenzione di fare bene e ci siamo riusciti. Ora si invertono le parti dove i favoriti siamo noi e quelli sfavoriti sono loro. Sta a noi avere la mentalità e la motivazione giusta. Non dobbiamo dimenticare che sabato abbiamo un appuntamento importante, se non hai la motivazione e la concentrazione rischi di non essere all'altezza del ruolo. Sulla carta è una partita facile, ma solo sulla carta, le difficoltà sono tante. Quello che noi stiamo inculcando ai nostri giocatori in questi giorni è proprio questo, giocare contro il Cagliari con la stessa determinazione che abbiamo avuto a Monaco".