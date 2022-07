Inter, garanzia Marotta. Squadra già competitiva, una richiesta a Inzaghi

"Con Marotta al timone, negli ultimi tre anni — nonostante i vari problemi di Suning — sono arrivati un secondo posto e una finale di Europa League nel 2020, lo scudetto l’anno scorso, infine Supercoppa e Coppa Italia (altro secondo posto in campionato) nella stagione appena conclusa. Insomma, ci si può fidare nell’allestimento della squadra. E ad oggi non sarebbe certo un undici allo sbando quello nerazzurro: Handanovic fra i pali; Skriniar, De Vrij e Bastoni dietro; Dumfries e Gosens sulle fasce; Brozovic in regia; Barella e Mkhitaryan (Calhanoglu) interni; Lukaku e Lautaro in attacco. Niente male le alternative, vedi Darmian, Dimarco, D’Ambrosio, Asllani, Bellanova, Dzeko e Correa. Ecco, forse andrebbe incoraggiato Simone Inzaghi a gestire anche un quinto attaccante importante: Dzeko va per i 37 anni, Correa non brilla certo a livello realizzativo e dalla metà campo in avanti manca un pizzico di fantasia", spiega il Corriere della Sera.