Una maglia dell’Inter e altri regali: Marotta incontra il piccolo Ryan al Gaslini di Genova

L'ad nerazzurro al Gaslini per incontrare Ryan, il bimbo ricoverato dallo scorso dicembre a causa di alcune lesioni che l'avevano ridotto in fin di vita

Come riporta la Gazzetta dello Sport, questa mattina Beppe Marotta si è recato presso l'ospedale Gaslini di Genova. L'ad dell'Inter ha incontrato Ryan, il bimbo di 6 anni di Ventimiglia ricoverato dallo scorso dicembre a causa di alcune lesioni che l'avevano ridotto in fin di vita.

"Il dirigente nerazzurro gli ha portato la maglia dell'Inter, la squadra del cuore del bambino, il kit completo da allenamento e altri regali per la felicità del piccolo Ryan. Marotta gli ha inoltre dato appuntamento a una delle prossime gare casalinghe dell'Inter quando, totalmente ristabilito, sarà ospite del club a San Siro. L'ad ha colto l'occasione per parlare e complimentarsi con il primario dell'ospedale per il grande lavoro svolto con tutti i bambini bisognosi di cure e attenzioni".