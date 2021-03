Inter, Marotta ricoverato: “Indicato come smanioso di tornare a lavoro”

L'ad nerazzurro è ricoverato all'Humanitas, ma le sue condizioni sono in miglioramento: e non vede l'ora di tornare in pista

Ha suscitato grande apprensione in tutto l'ambiente Inter la notizia del ricovero presso la clinica Humanitas causa Covid di Beppe Marotta. Il dirigente nerazzurro, però, è in fase di miglioramento e non vede l'ora di tornare in pista: "Beppe Marotta, ricoverato da qualche giorno alla clinica Humanitas di Rozzano su consiglio del dottor Piero Volpi, resta sotto osservazione. Ma fortunatamente le sue condizioni vengono segnalate in miglioramento. Sia Marotta sia Galliani vengono adesso indicati come smaniosi nel voler riprendere al più presto possibile le proprie attività e rimettersi dunque al lavoro. Non appena finalmente saranno guariti e risulteranno quindi negativi ai rispettivi test molecolari", scrive Tuttosport.