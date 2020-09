Ieri il via dell’Inter College: 60 atleti del vivaio a scuola. “Progetto caro a Marotta che…”

“Le scuole in tutta Italia. E pure a casa Inter”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al fatto che, nella giornata di lunedì, si sono aperti i cancelli del Suning Youth Development Centre di Interello che ospiterà l’Inter College. Si tratta di una scuola frequentata da circa 60 giovani atleti del vivaio che potranno scegliere due percorsi formativi, ossia Liceo Scientifico ad Opzione Sportiva e Istituto Professionale per i Servizi Commerciali a Curvatura Sportiva. Tale progetto, caro a Marotta, si pone l’obiettivo di “garantire educazione scolastica e professionalità ai ragazzi, da formare prima come persone e poi come sportivi e giocatori dell’Inter”, spiega la Rosea.