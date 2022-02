Inter, rinnovo dirigenza ad un passo. “Questione di giorni. Inzaghi? Discorso rinviato”

Manca solo l'annuncio, atteso nei prossimi giorni, per il rinnovo di contratto, in blocco, della dirigenza dell'Inter

Manca solo l'annuncio, atteso nei prossimi giorni, per il rinnovo di contratto, in blocco, della dirigenza dell'Inter. Come ribadisce Tuttosport, "Chiuso il mercato, ogni giorno è buono per annunciare il prolungamento fino al 2025 dei contratti di Marotta, Ausilio e Baccin". Discorso leggermente differente, ma solo per una questione temporale, per Inzaghi. "Con Inzaghi si parlerà in primavera, ma pure in questo caso l’accordo pare una formalità", spiega il quotidiano.