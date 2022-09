TS – Inter, Marotta e Ausilio parleranno con Inzaghi e lo staff. Preparazione nel mirino

"Marotta e Ausilio analizzeranno con Inzaghi e il suo staff il perché la squadra si sia mostrata poco brillante fisicamente in questa prima tranche di stagione. Qualcosa è stato sbagliato dato che obiettivo dell’allenatore era partire forte nel mini-torneo che si chiuderà con il Mondiale. La maxi-sosta che, di fatto, spezzerà in due la stagione dovrà essere in tal senso sfruttata per dare una sterzata alla stagione", spiega Tuttosport.