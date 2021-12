Marotta: “Ho presentato istanza alla Lega, tutti presentino i debiti. Questo dimostra…”

Ospite di 90° minuto sulla Rai, l'ad dell'Inter Beppe Marotta ha risposto anche alle parole del dirigente della Fiorentina Barone

"Ho presentato istanza alla Lega perché tutti i club presentino, in nome della trasparenza, la propria situazione debitoria verso tesserati ed erario. Sia per quanto riguarda la passata stagione che quella in corso. Questo testimonia che l'Inter ha rispettato sempre tutto. In Assemblea gli ho detto quello che gli dovevo dire. L'Inter è per la trasparenza, che ha portato a conoscenza la propria situazione. Abbiamo sempre adempiuto ai nostri doveri, rispettando tutte le scadenze. Gli ho chiesto di limitare queste rimostranze spiacevoli".