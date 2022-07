TS convinto: “Parole Marotta? Inter ha in mano Dybala e Paulo vuole l’Inter”

"La sensazione rimane la medesima delle ultime settimane: l’Inter ha in mano l’argentino, sa che la Joya vuole giocare in nerazzurro, ma adesso non ha fretta di chiudere l’accordo, anche se bisognerà capire fino a quando questa attesa andrà bene a Dybala. L’argentino si “fiderà” della corte di Marotta o entro una decina di giorni inizierà davvero a guardarsi attorno, fra Italia (Milan?) ed estero (Premier o Liga)? L’Inter aspetta un po’ per una questione economica con l’entourage di Dybala - anche ieri c'è stato un contatto fra le parti; va trovata la quadra su commissioni e premio alla firma (ingaggio da 7 bonus compresi) -, ma anche per il sovraffollamento nel reparto offensivo come spiegato da Inzaghi".