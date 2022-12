Marotta: “Mihajlovic combattente. Le sue schermaglie hanno fatto bene al calcio”

Ospite del premio ''Costruiamo il futuro', Beppe Marotta ha ricordato Sinisa Mihajlovic scomparso in questi giorni. Ecco le parole dell'amministratore delegato dell'Inter: "Rappresentava grandi valori. Era un combattente, ricordiamo tutti le sue schermaglie che hanno fatto bene dal punto di vista agonistico al calcio. Ha lottato poi strenuamente con la malattia che purtroppo ha avuto ragione. Questo ci deve insegnare come bisogna cogliere l'essenza della vita stessa, oggi dobbiamo ricordarlo per quello che ha dimostrato come calciatore, allenatore e prima di tutto uomo dai grandi valori. Aveva una splendida famiglia e tanti figli. Il ricordo non può che essere piacevole, è una persona che ci mancherà tanto".