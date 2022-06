Libero – Inter, Marotta apre nuovo modo di fare mercato. Ausilio on fire: anche Bremer

Tanti tavoli e tante trattative aperte per l'Inter che sta per concludere il ritorno di Lukaku, ma non solo. Dybala in standby

Andrea Della Sala

Tanti tavoli e tante trattative aperte per l'Inter che sta per concludere il ritorno di Lukaku, ma non solo. Dybala in standby, ma anche un reparto difensivo da sistemare.

Secondo Libero "Potrebbe non vestire più la maglia dell'Inter Skriniar, per cui il Psg si farà vivo nel fine settimana (60 milioni l’offerta, 80 la richiesta). Di sicuro non la indosseranno Vidal, Sanchez e Sensi, per i quali si cerca lo svincolo o una sistemazione. Nell’attesa che Antun, agente di Dybala, abbassi le pretese per le commissioni e che Onana venga ufficializzato, è scoccata l’ora Mkhitaryan, come promesso da Marotta. Il 33enne armeno ha svolto le visite mediche e firmato il biennale da 3,3 milioni netti più bonus per arrivare a 4. È un indizio sulla pionieristica trasparenza con cui il direttore nerazzurro sta comunicando il mercato ai tifosi".

"Può essere un apripista ad un nuovo modo di fare, accompagnato dalle trattative avveniristiche come quella per Lukaku portate avanti assieme ad un Ausilio “on fire”, se è vero che il prossimo affare dovrebbe essere Bremer, miglior difensore dell’ultimo campionato, su cui il ds ha lavorato in largo anticipo rispetto alla concorrenza. Il brasiliano si è promesso all’Inter, la quale ha promesso di soddisfare il Torino con 30milioni tra cash e eventuali contropartite: una potrebbe essere Pinamonti. L’incontro è fissato per l’inizio della prossima settimana. Nemmeno il tempo di smaltire la sbornia per Lukaku", chiude Libero