Marotta, è il quarto trofeo con l’Inter. L’ad ha un obiettivo entro la fine del mandato

L'Inter ha conquistato la Supercoppa battendo 3-0 il Milan a Riad. Per l'attuale proprietà nerazzurra è il quarto trofeo messo in bacheca.

"Il 26 ottobre 2018, quando Steven Zhang è diventato presidente, aveva annunciato che il club avrebbe puntato ai migliori tra dirigenti, allenatori e giocatori. Parole che non sono rimaste lettera morta, considerato che il suo primo colpo è stato Beppe Marotta, l’architetto dei trionfi bianconeri, chiamato da Suning a fare altrettanto in nerazzurro", si legge su Tuttosport.

"Con la Supercoppa vinta a Riad, per Marotta è il 4° trofeo milanese, dove - almeno a livello italiano - ha già completato la collezione una stagione fa (allo scudetto conquistato da Antonio Conte, si erano aggiunte Coppa Italia e Supercoppa portate in dote da Simone Inzaghi). Una fama di “vincente seriale” sempre più cementata dai risultati: anche per questo nei giorni del ribaltone societario a Torino, più di un tifoso bianconero sognava il ritorno dalla porta principale dell’amministratore delegato. Il quale, invece, forte del contratto firmato con l’Inter fino al 2025, si è posto entro la fine del mandato come obiettivo primario la conquista della seconda stella che lo porterebbe (e porterebbe Suning) nella storia del club e pure del calcio italiano", riporta il quotidiano.