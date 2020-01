Libero – Inter, non solo Vidal ed Eriksen, Marotta ha già presentato un’offerta per…

Le attenzioni maggiori sono sul centrocampo, con i nomi di Vidal ed Eriksen in cima alla lista dei pensieri e dei desideri di Beppe Marotta e dell’Inter. Ma il club nerazzurro si sta muovendo per rinforzare anche altre zone del campo. Per la fascia sinistra, a esempio, complici le esose richieste del Chelsea per Emerson Palmieri e Marcos Alonso, l’Inter segue con attenzione Acuna dello Sporting Lisbona. Secondo Libero, il club portoghese avrebbe già rifiuto un’offerta per un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro:

(Fonte: Libero)