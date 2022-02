Inter, Marotta preme su un tasto preciso: “Per diventare una big bisogna…”

Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, l’Inter ha sempre saputo trarre forza dalle sconfitte e ha fatto seguire ai quattro ko stagionali altrettante vittorie convincenti

Basta nervosismo quando si perde. E' questo il mantra che circola in casa Inter, con la dirigenza che sta spingendo molto su quest'aspetto: per evitare strascichi per gli impegni futuri, è necessario mantenere sempre i nervi saldi. Spiega infatti Tuttosport: "Per diventare a tutti gli effetti una grande squadra - e l’amministratore delegato Beppe Marotta per questo ha voluto battere sul tasto - l’Inter deve imparare anche a reagire ai momenti di difficoltà in partita senza perdere le distanze in campo (come accaduto a Roma, quando la squadra ha iniziato ad attaccare a testa bassa senza criterio prendendo il terzo gol) e senza lasciarsi trasportare dal nervosismo che porta sempre guai (leggasi le squalifiche pesantissime nelle prossime gare). Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, l’Inter ha sempre saputo trarre forza dalle sconfitte e ha fatto seguire ai quattro ko stagionali altrettante vittorie convincenti. Segno delle certezze tattiche che Inzaghi ha dato alla squadra e, come spiegato, della sua capacità di entrare nella testa dei giocatori. Ora, tra Napoli e Liverpool, l’asticella si alza ancora di più. E i prossimi 180’ di stagione diranno molto su dove può arrivare questa squadra.