Inter, derby di mercato con il Milan all’orizzonte: Marotta prenota Faivre

La dirigenza nerazzurra non si ferma e guarda anche al futuro: nel mirino il centrocampista classe '98 del Brest

La nuova Inter targata Simone Inzaghi ha cominciato la stagione con il piede giusto, con due vittorie nelle prime due giornate di campionato, ma la dirigenza continua a guardarsi intorno in cerca di occasioni di mercato. Secondo quanto scrive Il Giornale, l'ad nerazzurro Beppe Marotta si starebbe muovendo per Romain Faivre, centrocampista francese classe '98 del Brest, da tempo accostato al Milan: "Marotta adesso guarda già al futuro e, sempre in tema di derby-mercato, avrebbe già prenotato il francese Faivre, centrocampista del Brest già nel mirino del Milan".