Marotta prova il colpo: all’Inter arriverebbe il top che aveva già la maglia della Juve addosso

Si sa, il calciomercato non va mai in letargo. E così, nemmeno il tempo di archiviare una grande sessione invernale di campagna acquisti, che l’Inter si proietta già alla prossima estate, in cerca di colpi in grado di innalzare ancor di più il livello di competitività della squadra a disposizione di Antonio Conte. Fra i nomi che circolano in viale della Liberazione c’è anche quello di Kurzawa, che a gennaio sembrava ormai avere già la maglia della Juventus addosso, prima che lo scambio con De Sciglio naufragasse. Scrive il Corriere dello Sport:

“I dirigenti nerazzurri un colpo a parametro zero vogliono farlo. Anzi, almeno uno. Il nome più ricorrente è quello di Tahith Chong, l’olandese classe 1999 che lascerà il 30 giugno il Manchester United. La trattativa con lo Stellar Group è già stata abbozzata, ma sui numeri (ingaggio e commissioni) c’è ancora differenza. L’Inter vorrebbe prenderlo e inizialmente girarlo in prestito al Jiangsu o comunque a una società amica. Lo considera un grande investimento per il futuro e spera di non perdere la corsa al ragazzo originario di Curaçao e con un nonno cinese. A parametro zero occhio pure a Kurzawa, anche se sul francese del Psg adesso ci sarà da vincere la concorrenza della Juventus, e a Giroud“.

(Fonte: Corriere dello Sport)