Inter, il club crede in scudetto e ottavi di CL: “Marotta farà una richiesta a Inzaghi”

Nonostante gli ultimi risultati negativi, la dirigenza dell'Inter non ha perso la fiducia in Inzaghi e negli obiettivi stagionali, ovvero scudetto e ottavi di Champions League. Scrive il Corriere dello Sport:

"La proprietà e la dirigenza, dunque, non hanno perso la fiducia di conquistare il titolo e di lottare per la qualificazione agli ottavi di Champions. Una rivoluzione tecnica non farebbe certo aumentare le chances nerazzurre anche perché nessuno come Inzaghi conosce questo gruppo e sa come risollevarlo. Serve però ritrovare serenità, determinazione e intensità sul campo. Tanto lavoro e poche parole/alibi: questo sarà chiesto a Simone".