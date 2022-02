Marotta: “Il mio ricordo di Zamparini. Tre caratteristiche su tutte. Con lui…”

Nel giorno della scomparsa dell'ex presidente del Palermo, l'ad nerazzurro ha parlato con lui in questi termini

Nel giorno della scomparsa di Zamparini,Marotta lo ha ricordato così: «A Maurizio mi lega un rapporto di grande amicizia per averlo conosciuto fuori al contesto sportivo quando si trovava a Varese. Sono stato uno degli artefici de suo ingresso nel mondo del calcio, stimolandolo a entrare nel Venezia nel 1986. Con lui ho lavorato proprio al Venezia e abbiamo coronato una promozione che mancava da tanti anni in quella città. Son stati momenti indimenticabili, come quello di attraversare il canale grande su un'imbarcazione appartenuta al Doge. A lui riconosco tante caratteristiche positive, tre su tutte direi. La passione che lo ha fatto entrare nello sport e gli ha fatto affrontare il mondo del calcio. La determinazione, era una persona molto determinata, aveva le idee chiare e raggiungeva i suoi obiettivi. Poi l'autorevolezza con cui gestiva le sue società. Lo faceva con spirito imprenditoriale, qualcosa che sta scomparendo nello sport moderno».