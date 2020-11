Dilazionamento stipendi, Spadafora risponde a Marotta: “Lascerei bega a loro”

L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato di dilazionamento dei pagamenti degli asstpendi per rispondere alla crisi dovuta al covid19. In un intervento a La Domenica Sportiva, il Ministro dello Sport ha risposto anche ad una domanda che risponde alla proposta del dirigente nerazzurro: «Lascerei almeno questa bega a loro, ma di certo in questo momento storico, al di là dell’emergenza sanitaria, la contrapposizione tra un mondo del calcio che chiede aiuto e degli stipendi al di sopra delle possibilità delle stesse società mi sembra contraddittorio. Non so in che modo, ma una forma che contemperi questo problema (intendendo una sorta di salary cap, ndr) la vedrei sicuramente. E lo dico da cittadino e da tifoso prima che da ministro».

Poi ha anche aggiunto: «Bisogna prendere esempio dalle leghe straniere che aiutano le serie minori. La riformulazione dei campionati riguarda soprattutto la Figc e Gravina, con cui ho un buon rapporto, credo che delle cose già le stia facendo, così come mi pare che la Lega abbia già avviato un percorso di rinnovamento. È chiaro che il calcio e soprattutto la Serie A devono riorganizzarsi, bisogna rivedere il sistema».

(Fonte: DS – gazzetta.it)