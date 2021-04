Inter, Marotta torna a San Siro: l’ultima volta risale al derby di febbraio

L'amministratore delegato nerazzurro si è finalmente messo alle spalle il Covid ed è pronto a tornare in tribuna

L'Inter si prepara per la sfida contro il Sassuolo, in programma oggi alle ore 18:45 a San Siro: per l'occasione, come scrive Tuttosport, ci sarà anche Beppe Marotta. L'amministratore delegato nerazzurro, dopo essersi messo alle spalle il Covid, torna per la prima volta sulle tribune del Meazza a quasi due mesi dall'ultima volta (il derby del 21 febbraio vinto 3-0 contro il Milan).