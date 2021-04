Serie A, Marotta e Scaroni non si dimettono. “Vogliono prima verificare che…”

I dirigenti di Inter e Milan non hanno presentato ieri le loro dimissioni all'Assemblea di Lega: ecco i motivi

Nessuna dimissione ieri durante il Consiglio di Lega per Beppe Marotta , amministratore delegato dell'Inter, e Paolo Scaroni , presidente del Milan. Ecco i motivi raccontati dal Corriere dello Sport: "Entrambi hanno partecipato all’Assemblea con l’idea di attendere gli eventi. E, visto che il loro destino non faceva parte dell’elenco ufficiale degli argomenti di giornata, sapevano che la resa dei conti sarebbe stata comunque rinviata.

Facile, comunque, che non cambino atteggiamento nemmeno in occasione della prossima riunione. Verificheranno che ci sia un numero sufficiente di club che li vogliano sfiduciare, per poi accettare il verdetto. Intanto, visto che per lunedì è in calendario un Consiglio Federale, tutto lascia credere che l’ad interista sarà regolarmente a Roma a rappresentare la serie A".