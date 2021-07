Da Marotta stima profonda per Inzaghi. Il tecnico può dare una scossa all’ambiente Inter

Dopo Conte, la dirigenza dell'Inter ha scelto un tecnico aziendalista che ha capito la situazione che sta affrontando il calcio

"Quelle concluse a Milano Marittima sono state vacanze di lavoro per l’allenatore, come certifica la linea sempre caldissima con lo stesso Marotta e il ds Piero Ausilio. È bastato poco per cambiare il clima nell’area tecnica perché l’ossessività quasi maniacale di Antonio Conte aveva portato a uno storico scudetto ma pure creato molte tossine e tensioni. L’arrivo di un allenatore aziendalista nel senso buono del termine può dare una nuova scossa: a tenere insieme il gruppo non più l’ossessione per la vittoria, ma una comunione di intenti basata su rispetto e buoni rapporti dati da una stima profonda tra chi lavora fianco a fianco. Inzaghi ha spalle larghe, forgiate negli anni con Lotito, e sa bene quali siano le difficoltà per il bilancio del club, legate a una stagione e mezza giocata in piena pandemia e quando Marotta ha parlato di “senso di appartenenza” è perché ha apprezzato il fatto di trovarsi di fronte un allenatore dedito alla causa a prescindere dagli acquisti che gli sono stati promessi", spiega Tuttosport.