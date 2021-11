Inter, Marotta conferma: Suning c’è. “Zhang avrebbe voluto tornare in Italia prima di Natale ma…”

L'edizione odierna de il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sul momento di forma in casa Inter

L'edizione odierna de il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sul momento di forma in casa Inter: "I risultati stanno premiando la squadra che, nonostante l’addio di Conte e le cessioni di Lukaku e Hakimi, ha già conquistato gli ottavi di Champions e ha messo il fiato sul collo a Napoli e Milan in campionato", spiega il quotidiano che poi interviene così su Suning :

"Steven Zhang avrebbe voluto tornare in Italia prima di Natale, ma le limitazioni in Cina lo hanno costretto a cambiare i piani. Marotta, però, intervenendo a un incontro con l’”Inter Club Regione Lombardia”, ha ribadito la vicinanza della proprietà". Si parla anche di imminenti rinnovi per la dirigenza, tardati solamente dal mancato rientro in Italia di Zhang.