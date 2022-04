Cucci: “Marotta all’Inter funziona come una tisana rilassante. Il Marottismo…”

Editoriale dedicato all'ad nerazzurro da parte del noto giornalista che sul Corriere dello Sport parla di comunicatore discreto ed esauriente

In un editoriale sul Corriere dello Sport, Italo Cucci parla di Beppe Marotta e di Marottismo. Il giornalista ha seguito per tutta la carriera il dirigente, dal Varese fino ad arrivare alle esperienze con Juventus e quella attuale all'Inter .

Lo definisce "comunicatore discreto ma esauriente. Forse per questo s’è meritato una lunghissima milizia bianconera e oggi, mentre come al solito in Casa Inter si discute di tutto e di tutti lui sembra - anzi è - inamovibile. Perché mentre i padroni cinesi mostrano insoliti ma spiegabili segni d’inquietudine per le finanze tristemente allegre lui funziona come una tisana rilassante", si legge.