Inter-Vidal, Marotta scottato dal caso Nainggolan: ha cambiato idea grazie a…

Per Vidal garantisce Conte. Tuttosport spiega i motivi della retromarcia dell’Inter sul centrocampista cileno, che in estate non era considerato un profilo adatto al progetto nerazzurro mentre oggi è l’obiettivo numero uno sulla lista per rinforzare a gennaio il centrocampo.

“Marotta, in estate poco convinto della bontà dell’operazione anche perché scottato dall’annata di Nainggolan (altro giocatore storicamente non facilmente gestibile), ha deciso di fidarsi ciecamente dell’allenatore capace di traghettare la boa natalizia a 42 punti dopo 17 partite, come non accadeva dagli anni d’oro. Unità di intenti che è stata sposata in pieno dalla proprietà, tanto che l’Inter ha abbandonato l’idea di chiudere l’operazione in prestito (strada difficilmente percorribile), per presentare un’offerta da 12 milioni al Barcellona“.

Una cifra non adeguata per il Barcellona, ma una proposta che permette ai club di sedersi attorno a un tavolo e trattare. L’Inter ha il sì di Vidal, ma deve arrivare a 20 milioni per ottenere il sì del Barcellona.