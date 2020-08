Inter, anche Marotta e gli altri dirigenti con il gruppo: “E Zhang potrebbbe…”

Anche la dirigenza, nelle persone di Marotta, Ausilio, Baccin e Zanetti, è in Germania al fianco del gruppo di Antonio Conte per la cruciale sfida dei quarti di finale di Europa League tra Inter e Bayer Leverkusen. E, in caso di passaggio del turno, ad assistere alla semifinale potrebbe esserci anche Steven Zhang, attualmente ancora bloccato in Cina:

“In caso di eliminazione l’Inter tornerà a Milano già domani mattina e i nerazzurri andranno subito in vacanza. Altrimenti la squadra resterà per una settimana, in attesa della semifinale di lunedì, nell’hotel a 5 minuti di distanza dall’aeroporto e dalla Düsseldorf Arena. Con il gruppo ieri anche i dirigenti Marotta, Ausilio, Baccin e Zanetti. I primi tre, anche in caso di passaggio del turno, rientreranno in Italia ed eventualmente si rivedranno per la semifinale quando è atteso anche il presidente Zhang. Vincere l’Europa League porterebbe all’Inter altri 11 milioni di premi più il market pool“, scrive il Corriere dello Sport.

(Fonte: Corriere dello Sport)