Il Psg e il taglio degli stipendi, Marquinhos conferma: “Nessuno l’ha detto, ma è stato fatto”

Il Psg ha chiesto ai giocatori una riduzione degli stipendi. Marquinhos conferma: "Nessuno l'ha detto, ma è stato fatto"

In una lunga intervista a Le Parisien, Marquinhos ha affrontato diversi argomenti. Due in particolare sono estremamente interessanti: come il covid ha cambiato il calcio e il taglio degli stipendi. "Con il Covid dobbiamo stare più attenti a noi stessi. La parte più difficile è fare questi test ogni giorno, ti fa male il naso (ride). La vita è cambiata così tanto. Ci mancano gli stadi pieni, con i tifosi. Ci manca il calore dei sostenitori. Dobbiamo convivere con quello. Dobbiamo stare più attenti a noi stessi, con i gesti quotidiani. Spero che la vita di prima riprenda. Il calcio non è la stessa senza tifosi".