Marsiglia, nervi tesi tra Tudor e alcuni giocatori. Una fonte: “Non esita a…”

La stagione 2022-23 non è ancora iniziata e in casa Marsiglia si respira già una brutta aria. Secondo quanto riporta La Provence, tra Igor Tudor e alcuni giocatori i rapporti sarebbero molto tesi. Se fuori dal campo sa essere simpatico e cortese, il croato si trasforma non appena mette piede sul prato. "Non esita a incontrarli e ad urlargli contro", rivela una fonte.

"Di fronte a questa situazione, diversi giocatori, tra cui il capitano Dimitri Payet, hanno chiesto di parlare con Pablo Longoria, il presidente del Marsiglia, per discutere di questa pesante atmosfera e cercare di calmare il clima. Nello spogliatoio si ritiene infatti che l'ex tecnico del Verona dovrebbe mostrare maggiore tatto. Per il momento non è dato sapere se questa richiesta avrà esito positivo. I giocatori hanno capito che il progetto di gioco non è più lo stesso, ma vorrebbero saperne di più su cosa vuole davvero mettere in campo il tecnico. Finora non l'hanno capito...".