Martial: “Mourinho mi ha mancato di rispetto. Lui sa che se dico…”

Intervistato da France Football, Anthony Martial parla del suo complicato rapporto con José Mourinho quando lo Special One allenava il Manchester United. "Mourinho mi ha mancato di rispetto. Ha detto piccole frasi alla stampa, un po' come aveva fatto con Benzema al Real. Avevo 20 anni, lui sa che se dico qualcosa sono io che passerò per il giovane che manca di rispetto".