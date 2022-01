Manchester United, Martial replica a Rangnick: “Non ho mai rifiutato di giocare”

L'attaccante francese non era nemmeno in panchina nella sfida di Premier League di ieri contro l'Aston Villa

L'assenza di Anthony Martial in occasione della sfida di ieri contro l'Aston Villa ha fatto discutere. Ralf Rangnick, tecnico del Manchester United, aveva spiegato: "Martial non voleva essere in squadra, sarebbe stato in squadra normalmente ma non voleva ed è per questo che non ha viaggiato con noi". Una versione smentita dal francese, che su Instagram ha voluto replicare pubblicamente: "Non rifiuterei mai di giocare per il Manchester United. Sono qui da 7 anni, non ho mai mancato di rispetto e mai lo farò al club e ai tifosi".