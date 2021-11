Martinelli: “Esposito al Basilea? E’ partito molto forte, ha del potenziale”

Le parole dell'ex calciatore: "Esposito? Il Basilea è una squadra forte. Se lo terranno potranno rivenderlo a cifre superiori"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Alessandro Martinelli, ex giocatore ritiratosi per un problema cardiaco, ha parlato così di Sebastiano Esposito, centravanti dell'Inter oggi in prestito al Basilea: “È partito molto forte, ha del potenziale. Il Basilea è una squadra forte. Se lo terranno potranno rivenderlo a cifre superiori”.