Olé – Argentina, Lautaro si allena a parte ma “sta bene”: sarà in campo con il Paraguay dal 1′

Lautaro Martinez resta in Paraguay e, con ogni probabilità, sarà in campo dal primo minuto per la prossima partita contro la Nazionale locale con la maglia dell’Argentina.

Secondo quanto riportato da Olé, infatti, l’attaccante dell’Inter si è allenato a parte per il problema accusato prima di Atalanta-Inter, ma lo staff medico argentino è convinto che il Toro possa scendere in campo. Dal giocatore, infatti, sarebbero arrivate delle rassicurazioni sullo suo stato di forma. Motivo per cui, nell’ambiente Argentina, regna un certo ottimismo. Con ogni probabilità, dunque, Lautaro sarà in campo contro il Paraguay.

(Fonte: Olé)