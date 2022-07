Martinez (Ct Belgio): “Lukaku ora è felice: l’Inter sarà un bel banco di prova”

"Quando vedo un giocatore sorridere, io sono felice. E ho visto Romelu sorridere parecchio nelle ultime settimane: non può che essere un bel segnale per noi". A commentare il ritorno di Lukaku all'Inter è Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio.

"A volte le cose in un club non funzionano per qualche motivo e non riesci a rendere, si doveva trovare una soluzione"