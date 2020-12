Belgio, Martinez esalta Lukaku: “Non vedo nessuno in Europa che possa fare quello che fa lui”

Insieme, con il Belgio, stanno scrivendo pagine importanti di storia, rinsaldando un legame che va avanti ormai da anni, dai tempi dell’Everton. Roberto Martinez e Romelu Lukaku, un grande binomio che fa le fortune dei Diavoli Rossi. Intervistato dal De Morgen, il ct del Belgio ha esaltato così l’attaccante dell’Inter:

“Ah Rom, ho un debole per quell’uomo da quando l’ho avuto all’Everton a diciannove anni e ha giocato le sue prime 24 partite di Premier League con me. Romelu sta crescendo bene. Non vedo nessun altro attaccante in Europa che possa fare quello che può fare lui, per se stesso con la palla e per la squadra se non ha la palla“.

(Fonte: De Morgen)