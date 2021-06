Martinez: “Lukaku è diventato campione con l’Inter. Formazione non ancora decisa”

Dopo la sfida di ieri sera tra Belgio e Grecia ha parlato il tecnico dei Red Devils Roberto Martinez che si è soffermato anche sul centravanti dell'Inter Lukaku

"Romelu e Yannick Carrasco sono due ragazzi che sono diventati campioni con la loro squadra. A volte c'è fatica, ma in loro non si vede. Il mio undici titolare per la prima partita dell'Europeo (sabato prossimo contro la Russia, ndr) è tutt'altro che fissato. Ogni giorno facciamo un passo avanti. Abbiamo bisogno di più di 11 giocatori. Tutti nel gruppo sono importanti. Stiamo inoltre monitorando da vicino la situazione dei ragazzi infortunati".