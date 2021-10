Martinez: “Lukaku? All’Everton aveva l’ossessione del gol. Ha un grande talento e…”

Intervistato da AS, il CT del Belgio Roberto Martinez ha parlato così del percorso di crescita di Romelu Lukaku

"A 16 anni era già pronto per giocare tra i big ed è stato il punto di riferimento subito di una squadra come l'Anderlecht. Lui è cresciuto tanto quando è andato fuori dal Belgio, me lo sono goduto a 19 anni, prima in prestito e poi a titolo definitivo con l'Everton dove è diventato il giocatore più costoso della storia del club. Era sempre ossessionato dal segnare i gol. E' un '9' che può giocare spalle alla porta, attaccare gli spazi, ha una stupenda condizione fisica però soprattutto ha il grande talento di essere capace di fare gol. I suoi numeri lo dimostrano".