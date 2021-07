Martorelli: “L’Inter dopo Hakimi sta cercando esterni a condizioni favorevoli”

Le parole dell'operatore di mercato: "L'Inter ha cercato di compensare subito al bilancio cedendo Hakimi al Psg, ma ora si sta guardando intorno"

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Giocondo Martorelli, operatore di mercato, ha parlato così delle trattative su cui attualmente l'Inter sta lavorando: "L'Inter ha cercato di compensare subito al bilancio cedendo Hakimi al Psg, ma ora si sta guardando intorno per cercare degli esterni ma a condizioni favorevoli per la società come prestiti o situazioni molto favorevoli. Ma sarà un mercato difficile".