Martorelli: “Inter favorita per lo scudetto se vende Hakimi e lo rimpiazza”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giocondo Martorelli, operatore di mercato, ha parlato così dell'Inter in vista della prossima stagione: "Spingersi oggi in una valutazione, col calciomercato di mezzo, è difficilissimo. Se i nerazzurri finiscono il mercato cedendo solo Hakimi, rimpiazzato da qualcuno, allora sì, sarebbero sempre i favoriti per lo Scudetto. Però c'è una Juventus il cui mercato ruoterà intorno alla scelta di Ronaldo, va capito anche questo. L'Inter si libererà solo di Hakimi o darà via anche qualcun altro? Cedessero Lautaro, per esempio, sarebbe complicato. Ancora è tutto prematuro"