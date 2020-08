Martorelli: “L’Inter può dare un senso alla stagione vincendo l’Europa League. Hakimi…”

Giocondo Martorelli, agente FIFA e operatore di mercato, ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb. Il procuratore ha detto la sua sullo sfogo di Antonio Conte e sul calciomercato, che entra nel vivo: “L’Inter ha alternato momenti positivi ad altri meno brillanti. Questo è significativo per la fase di crescita, la squadra ha bisogno di mettere dentro un po’ di esperienza. Poco importa il piazzamento finale, era importante aver riacceso la lotta per il vertice. L’Inter può ancora crescere. E può dare un senso importante alla stagione vincendo l’Europa League. Qual è stato il colpo fin qui? Hakimi. Qualità, forza, età. È straordinario. L’Inter aveva bisogno di un calciatore con queste caratteristiche“.