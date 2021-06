Martorelli: “Inter, Inzaghi il giusto erede di Conte. Champions occasione…”

Le dichiarazioni dell'agente Martorelli sull'arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter al posto di Conte

Giocondo Martorelli, operatore di mercato, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb: "Simone Inzaghi alla Lazio ha fatto molto bene, è il giusto erede di Conte per proseguire il cammino all’Inter. Conte lascia un gruppo straordinario. Inzaghi ha un’occasione per giocarsi le sue chance in maniera molto competitiva. La Champions rappresenta un’occasione per dimostrare il suo reale valore".