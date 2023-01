Martorelli: “L’Inter non sta facendo bene, sta mancando Lukaku. Inzaghi…”

"La squadra al di là di ieri non sta facendo bene, i vari sostituti non hanno fatto una buona prova. L'Inter ha vinto la partita con difficoltà ai supplementari, il Parma ha avuto le occasioni migliori soprattutto nel primo tempo. L'Inter non sta facendo bene, sta mancando un giocatore come Lukaku su cui Inzaghi aveva fatto grande affidamento. Devono stringere i denti e trovare una condizione fisica migliore".